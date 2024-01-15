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Trabzon'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Lise Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Lise Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir lise öğrencisi, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, ağır yaralanan öğrencinin kafasına silah dayadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, öğrencinin çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı bir not çıktı. Öğrencinin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon\'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Lise Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu
15.01.2024 - 19:15,  Güncelleme: 19:17
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Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi, tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan lise öğrencisinin kız arkadaşının yanında kafasına silah dayadığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, çantasından "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazılı bir not çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören A.E.K. (16), iddiaya göre kız arkadaşı ile tartıştı. Tartışmanın ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Yomra Kültür Merkezi önüne gelen lise öğrencisini burada sınıf arkadaşları engellemeye çalıştı. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan A.E.K., kız arkadaşının yanına gelerek silahı kendi kafasına doğrulttu. Öğrencinin elindeki silahı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kız arkadaşıyla görüşmesinin ardından Kültür Merkezi'nin arka tarafına geçen A.E.K., silahı ateşlemesi ile ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.E.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde lise öğrencisinin çantasının içinde not bıraktığı tespit edildi. Lise öğrencisinin notta "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Lise Öğrencisi İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika


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