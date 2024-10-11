Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Trabzon\'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Trabzon'da Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'nda ders sırasında bayılan Elif Ebrar Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi bugün toprağa verilecek.

11.10.2024 14:57
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Alınan bilgiye göre, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz, öğretmeninin verdiği soruyu tahtaya kalkarak çözdükten sonra sırasına oturdu. Elif'in baygınlık geçirdiğini gören arkadaşları, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İlk müdahalesi öğretmeni tarafından sınıfta yapılan Elif, daha sonra okula çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Acil Servisi'ne kaldırıldı. Küçük kız, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Elif Ebrar Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Elif Ebrar Yılmaz'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Tonya Melikşah köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da sınıfta fenalaşan 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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