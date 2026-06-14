Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendi arazisindeki sarp yamaçta mahsur kalan bir vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD'ın koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, İncesu Mahallesi Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Erol Taşkara isimli vatandaş, arazisindeki dik yamaca ip yardımıyla indikten sonra yeniden yukarı çıkamayınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç ulaşımının mümkün olmadığı bölgede ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 20 dakika yürüyerek mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Ardından AFAD ekipleriyle birlikte başlatılan kurtarma çalışması sonucu Taşkara bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON
Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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