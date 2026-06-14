Trabzon'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Trabzon\'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
14.06.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde arazisindeki sarp yamaçta mahsur kalan Erol Taşkara, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş ekiplere teslim edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kendi arazisindeki sarp yamaçta mahsur kalan bir vatandaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD'ın koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, İncesu Mahallesi Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Erol Taşkara isimli vatandaş, arazisindeki dik yamaca ip yardımıyla indikten sonra yeniden yukarı çıkamayınca mahsur kaldı. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç ulaşımının mümkün olmadığı bölgede ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 20 dakika yürüyerek mahsur kalan vatandaşa ulaştı. Ardından AFAD ekipleriyle birlikte başlatılan kurtarma çalışması sonucu Taşkara bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Ortahisar, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Trabzon, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:30:14. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da sarp yamaçta mahsur kalan şahıs kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.