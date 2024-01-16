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Trabzon'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trabzon'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir lise öğrencisi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar etti. Öğrencinin çantasında, 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı bir not bulundu. Olayın ardından öğrencinin okuldaki arkadaşlarından helallik istediği ortaya çıktı. Ahmet Emin Köse'nin cenazesi Yomra ilçesinde toprağa verildi.

Trabzon\'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
16.01.2024 - 14:02,
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Trabzon'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Geride çantasına, "Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı" yazılı bir not bırakan lise öğrencisinin okuldaki arkadaşlarından dün ders çıkışı helallik istediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesindeki Sancak mahallesinde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Ahmet Emin Köse (16), iddiaya göre Yomra Kültür Merkezi'nin önünde kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından çantasında taşıdığı tabancayı çıkartan 12. sınıf öğrencisi, sınıf arkadaşlarının yanına gelerek silahı kafasına doğrultu. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan lise öğrencisi kültür merkezinin arka kısmına geçerek kafasına doğrulttuğu tabanca ile intihar etti. Ağır şekilde yaralanan Ahmet Emin Köse, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından lise öğrencisi için bugün Yomra ilçesindeki Namık Kemal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muhammet Ali taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkanvekili Atilla Ataman, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İlknur ve Muhammet Ali çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ahmet Emin Köse kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sınıf arkadaşlarından helallik istemiş

Lise öğrencisinin tabanca ile intiharının ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından Yomra Kültür Merkezi önünde geniş çaplı inceleme yapıldı. Lise öğrencisinin sırtında taşıdığı çanta da inceleme yapan polis ekiplerince bir not bulundu. Lise öğrencisinin geride bıraktığı notta, "Karşılık bulabilseydim böyle olmaz" ifadelerini kullandığı öğrenilirken, olay anında Ahmet Emin Köse'nin yanında olan sınıf arkadaşlarının ifadeleri alındı. Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Ahmet Emin Köse'nin olaydan birkaç saat önce ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istediği de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da tartıştığı kız arkadaşıyla intihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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