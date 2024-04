Trabzon\'da Telefon Dolandırıcılığı: 53 Bin TL Karşılığında Dolandırıldı

3.Sayfa

Trabzon'da internet ortamında telefonunu satmak isteyen kişi 53 bin TL karşılığında anlaştığı şahıs tarafından dolandırıldı.

Trabzon'da yaşayan S.O. (26) isimli kişi telefonunu satmak için internet üzerinden ilan verdi. Bir süre sonra telefonu satın almak isteyen bir şahıs, S.O. ile iletişime geçti. İki taraf, telefon için 53 bin TL karşılığında anlaştı. S.O. alıcıya cep telefonunu kuzenine kargoladığını ve kuzeninin teslim edeceğini söyledi. S.O.'nun kargo bilgilerini şahıs ile paylaşması ile şüpheli şahıs kargo firmasına giderek kendini S.O.'nun kuzeni olarak tanıttı. Cep telefonunu teslim alan şahıs, S.O.'ye ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Şüpheli şahsa ulaşamayan S.O. polise giderek şikayette bulundu. Şüpheli şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON