Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı: 53 Bin TL Karşılığında Dolandırıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı: 53 Bin TL Karşılığında Dolandırıldı

Trabzon\'da Telefon Dolandırıcılığı: 53 Bin TL Karşılığında Dolandırıldı

Trabzon'da yaşayan bir kişi, telefonunu satmak için anlaştığı şahıs tarafından dolandırıldı. İnternet üzerinden iletişime geçen alıcı, telefon için 53 bin TL karşılığında anlaşma sağladı. Ancak telefonu teslim alan şahıs ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Dolandırılan kişi polise başvurarak şikayette bulundu.

09.04.2024 11:54
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Trabzon'da internet ortamında telefonunu satmak isteyen kişi 53 bin TL karşılığında anlaştığı şahıs tarafından dolandırıldı.

Trabzon'da yaşayan S.O. (26) isimli kişi telefonunu satmak için internet üzerinden ilan verdi. Bir süre sonra telefonu satın almak isteyen bir şahıs, S.O. ile iletişime geçti. İki taraf, telefon için 53 bin TL karşılığında anlaştı. S.O. alıcıya cep telefonunu kuzenine kargoladığını ve kuzeninin teslim edeceğini söyledi. S.O.'nun kargo bilgilerini şahıs ile paylaşması ile şüpheli şahıs kargo firmasına giderek kendini S.O.'nun kuzeni olarak tanıttı. Cep telefonunu teslim alan şahıs, S.O.'ye ödeme yapmadan kayıplara karıştı. Şüpheli şahsa ulaşamayan S.O. polise giderek şikayette bulundu. Şüpheli şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Telefon Dolandırıcılığı: 53 Bin TL Karşılığında Dolandırıldı - Son Dakika

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