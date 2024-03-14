Trabzon\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza bugün Dernekpazarı ilçe girişindeki tünelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Of istikametine gitmekte olan Mehmet Zeki Birinci (80) yönetimindeki 61 FK 497 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen kepçe ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru İlker Duran, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Toplamda 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek bulundu. Operasyon kapsamında 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 8 bin 959 öğrenciye polislik mesleği, basit güvenlik tedbirleri, teknoloji ve ekran bağımlılığından korunma konularında eğitim verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla öğrencilerin bilinçli ve güvenli bir şekilde teknolojiyi kullanmaları hedeflendi.
Erzurum'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkan Zülküf B., eşi Kadriye B. ve kızı Asude Helen B.'yi bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri morga götürüldü. Zanlı, kaçarken yakalandıktan sonra tutuklandı. Kadriye B. ve Asude Helen B.'nin cenazeleri defnedildi. Zanlının coğrafya öğretmeni olduğu ve öldürdüğü eşinin ise bir hastanede ebe olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, eski işletmeci Mehmet Koçarslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
İstanbul'da metro istasyonunda tren gelirken raylara atlayarak intihar eden 25 yaşındaki gencin telefonunun notlar bölümüne "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" yazdığı öğrenildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aziziye ilçesinde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti sonucunda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg kaçak tütün, 20 kg kaçak çay ve 1 adet sigara dolum aleti bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.
Antalya'da son zamanlarda yaşanan telefon/internet kablo hırsızlıklarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. 19 ayrı olayın şüphelileri olan 4 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada, maktulün yakınları tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Malatya'da zabıta ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile artan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Bir dilencinin ise zabıta ekiplerinden parasını saklamak için ayakkabısının içine koyduğu görüldü.
Trabzon'da ters yönde ilerleyip tünele giren hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Aracın 80 yaşındaki sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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