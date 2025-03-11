Trabzon\'da Unutulan Eşyalar Sahibine Kavuşmayı Bekliyor

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Genellikle alış veriş merkezleri, dolmuş, otobüs, oturma bankları, tuvalet ve şadırvan gibi yerlerde unutulan eşyalara daha sık rastlanılıyor. Unutulan eşyalar arasında cüzdanlar, kredi kartları, ehliyetler, anahtarlar, cep telefonları ilk sırayı alıyor. Erkeklerin daha çok nüfus cüzdanını, kadınların ise çantalarını unuttuğu belirlenirken, Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen tüm eşyalar kayıt altına alınarak sahiplerine teslim edilmek üzere tutuluyor. - TRABZON