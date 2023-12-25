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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanan ve temin eden 2 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve güvenlik güçleri, bir paylaşım üzerine inceleme başlattı ve şüphelileri tespit etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kullanım düzenekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
25.12.2023 - 07:54,  Güncelleme: 07:56
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Trabzon'da sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı paylaşımda uyuşturucu kullanan ve ona uyuşturucu temin ettiği belirlenen toplam 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yapılan bir paylaşımda bayan bir şahsın uyuşturucu madde kullanırken paylaşım yaptığı videosu ile inceleme başlatan savcılık ve güvenlik güçleri ilgili paylaşımı yapan şahsın Trabzon'da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda şüphelinin Y.B. adlı bayan şahıs olduğu belirlendi. Söz konusu bayanın Boztepe mahallesindeki adresinde yapılan arama neticesinde 27,32 gr. Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1,68 gr. Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. Genç kadının irtibatlı olduğu U.Ş. uyuşturucu madde ticareti suçundan, Y.B. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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