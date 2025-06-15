Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl bölgesindeki Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grup sis nedeniyle yolunu kaybetti.
Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan grup, yollarını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ???????yaylasına doğa yürüyüşü için giden 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.
Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu - Son Dakika
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