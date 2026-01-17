Trabzon İtfaiyesi son 1 yılda 4 bin 992 olaya müdahale etti

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi geçen yıl toplam 4 bin 992 olaya müdahalede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca şehir genelinde 283 trafik kazası, bin 738 can kurtarma olayı, 425 diğer itfaiye olayı, 35 güvenlik olayı, 114 sel ve su baskını vakası olmak üzere toplam 4 bin 992 olaya müdahale etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, itfaiye hizmetlerini daha da güçlendirmek adına yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerimizde yapımını tamamladığımız yeni itfaiye binalarımızı yakın zamanda faaliyete alacağız. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulan diğer ilçelerimizde ve şehir merkezinde stratejik noktalara yeni itfaiye merkezleri kazandırarak, müdahale süresini daha da kısaltmayı hedefliyoruz. Modern ekipmanlarımız, güçlü araç filomuz ve eğitimli personelimizle Trabzon'un her noktasında hızlı, etkin ve güçlü bir itfaiye hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Bu fedakar çalışmalarda emeği geçen tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON