Trabzon Tonya'da ATV kazasında 65 yaşındaki kişi olay yerinde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Tonya ilçesi Sağrı Mahallesi'nde bu sabah saat 09.45 sıralarında meydana gelen ATV kazasında 65 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye giden 112 ekiplerince kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Tonya ilçesinde bu sabah yaşanan ATV kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza ilçenin Sağrı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında ATV kazası ihbarı alan 112 ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti. Yaşanan ATV kazasında Mehmet Türgel (65) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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