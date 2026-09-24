Trabzon Valiliği Ortahisar'daki ölümlü olayı heyelan değil iş kazası olarak niteledi

Trabzon Valiliği Ortahisar ilçesinde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, haber başlıklarında "heyelan" ifadesinin kullanılmasının olayın doğal afet sonucu meydana geldiği yönünde bir algı oluşturduğuna vurgu yapıldı. Olayın kişinin çalışma/kazı faaliyeti yürüttüğü sırada toprak kütlesinin göçmesi sonucu meydana geldiği belirtilen açıklamada "Mevcut bilgiler çerçevesinde olayın çalışma sırasında meydana gelen göçük/iş kazası niteliğinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 'Heyelan', 'felaket' ve benzeri doğal afet çağrışımı yapan başlıkların ise olayın gerçek oluş biçimini yansıtmaması nedeniyle düzeltilmesi önem arz etmektedir. Haber metinlerinde de olayın, kişinin çalışma yaptığı sırada meydana gelen toprak göçmesi bağlamında aktarılması rica olunur" ifadelerine yer verildi.