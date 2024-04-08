Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı: Bayramınızı mateme çevirmeyin

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, "Bayramınızı mateme çevirmeyin. Uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmayın. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

Ramazan Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı olumsuz sonuçlar yaşanmaması adına bir takım uyarılarda bulunan Oktay Ergör, "Trafik kazalarının birçoğu bayram tatillerinde meydana gelmektedir. Bir de bu Ramazan Bayramımızın ilkbahar ve aşırı yağmurlara denk gelmesi daha çok önem arz etmektedir. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubemiz olarak sürücülerimizi dikkatli olmaya, kurallara uymaya davet ediyoruz. Trafikte sabır ve saygı şarttır. Bu kurallara uyarak hareket etmekte fayda vardır. Unutulmamalıdır ki trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir. Bayram ve tatillerden önce bu senede olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar trafikle ilgili uyarıları yapmakta, trafik ekipleri denetimlerini artırmaktadır. Buna rağmen trafik kazaları yaşanmakta insanlar ölmekte, geride öksüz ve yetim çocuklar, dul eşler, acılı anne ve babalar, parçalanan aileler kalmaktadır" diye konuştu.

"Bayramınızı mateme çevirmeyiniz"

Tatile gideceklerin ve başka illerde aile ziyaretlerinde bulunacak vatandaşların öncelikle araç bakımlarını mutlaka yaptırmış olmaları gerektiğini ifade eden Ergör, "Far ayarlarının kontrol edilmeli, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanılmamalı, uzun yolda her iki saatte bir mola verilerek el ve yüz yıkanmalı, hız limitlerine uyulmalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapılmamalı, kırmızı ışıkta geçilmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken telefonla görüşülmemeli, yakın takip yapılmamalıdır. Bilindiği üzere zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Mevsim değişiklikleri esnasında, karayollarımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle işaret ve işaretçilerin uyarıları dikkate alınmalı, trafik polislerimizin ve Jandarma trafik birimlerinin uyarıları dikkate alınmalı ve onlara yardımcı olmaya çalışılmalı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün cep telefonlarınıza gönderdiği mesajlar dikkate alınmalı, gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışılmalıdır. Bayramımız kemerli olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN