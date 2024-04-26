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Trafik kazasında şehit olan polis memuru için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

İSTANBUL - Ümraniye'de görevi sırasında kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emrah Büke için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene katılan acılı anne Nuran Büke'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah Büke (25), dün görev esnasında, Ümraniye'de motosikletle seyir halindeyken trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

2023 yılında Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 23 Aralık 2023 yılında emniyet teşkilatına başlayan ve dün görevi başında şehit olan polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nuri Aslan, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Erkin Adalar, şehidin annesi Nuran Büke, babası Erdal Büke, aile yakınları ile şehidin meslektaşları katıldı. Törene katılan acılı anne Nuran Büke'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı. Aktaş, "Şehidimiz aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimiz ve devletimizin bekası uğruna canını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini laikiyle yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz; sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Manevi varlığınızdan güç alan polis teşkilatımız, sizlerin fedakarlığı sayesinde ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından helallik istendi, dualar yapıldı. Şehit polis memuru Emrah Büke, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi. Büke, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Köyünde bugün kılınacak ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Emniyet teşkilatına geçen yılın Aralık ayında giren Şehit polis memuru Emrah Büke, 4 ayı aşkın süreden bu yana İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Kısa süre önce polis mesleğine başlayan Büke, İstanbul Ümraniye'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede aynı gün şehit düşmüştü.