Trafik polislerinden ceza yiyen sürücüden tepki: 'Haram zehir olsun' - Son Dakika
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Trafik polislerinden ceza yiyen sürücüden tepki: 'Haram zehir olsun'

Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesen trafik polislerine sinirlenen bir sürücü, 'Şov yapıyorsunuz, dolandırıcı mıyız' diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan sürücü, cezai işleminin ardından küfürler savurdu.

31.07.2024 23:12
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Trafik polislerinden ceza yedi, "Haram zehir olsun" dedi

Ceza yiyip basın mensuplarına sinirlenen bir sürücü, "Şov yapıyorsunuz, dolandırıcı mıyız" dedi

ADANA - Adana'da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüleri trafik polisleri affetmedi. Cezai işlem uygulanan bir sürücü ceza yememek için kırk takla atarken polislere, "Haram zehir olsun" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' mottosuyla yaptığı denetimlere bir yenisini daha ekledi. Bülent Angın Bulvarı, Duygu Kafe mevkiinde yayalara yol veremeyen sürücülere yönelik uygulama düzenledi.

Dron destekli yapılan uygulamada, yayalara yol vermeyen sürücülere havadan belirlenip ileri kurulu uygulama noktasında trafik polisleri tarafından çevrildi. Yayalara yol vermeyen 34 sürücüye cezai işlem uygulanırken denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 45 sürücüye, kask takmayan 27 sürücüye ceza kesildi.

Ceza yedi, haram zehir olsun dedi

Yayalar yol vermeyip ceza yiyen sürücüler, trafik polislere yalvararak ceza yememek için her yolu denedi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, "Soldan ışıktan geçiyordum, haksız bir şey bu. Başka araçlarda yol vermedi, benim alakam yok. Haram zehir olsun. Ben yaya gördüysem haram, zehir, zıkkım olsun. Bu yanlış bir uygulama, yayaya yol vermemezlik yapmadım. Ben dağda terörist kovalamış bir insanım, insana nasıl yol vermeyim" dedi.

Ceza yedi acısını basın mensuplarından çıkarmaya çalıştı

Bir başka sürücü ise yaya yol vermediği için cezai işlem uygulandığı sırada basın mensupları tarafından görüntülendi. Durumu fark eden sürücüsü basın mensuplarına 'Şov yapıyorsunuz, dolandırıcı mıyız' diyerek tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Trafik polisleri ise duruma engel oldu. Cezai işleminin ardından aracına giden sürücü kameraların kapalı olduğunu görünce basın mensuplarına küfür dolu sözler sarf etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik polislerinden ceza yiyen sürücüden tepki: 'Haram zehir olsun' - Son Dakika

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