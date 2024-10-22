Traktör Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Körteke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tütüncüler Mahallesi'nden Körteke Mahallesi'ne giden Şükrü Çelen (75) yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dereye yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çelen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN