Traktör Devrildi, 88 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi neticesinde altında kalan 88 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Paralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Uygun (88) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Uygun, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında Uygun'un cenazesi, hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA