Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Üçavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çoban (65) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası Çoban, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA