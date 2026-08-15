Traktör Kazası: Su Tankeri Devrildi - Son Dakika
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Traktör Kazası: Su Tankeri Devrildi

Traktör Kazası: Su Tankeri Devrildi
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Buca'da traktörün devrilen su tankeri, kaldırımda telefonla konuşan vatandaşı son anda kurtardı.

İzmir'in Buca ilçesinde viraja süratli giren traktörden kopan su tankeri, kaldırımda telefonla konuşan vatandaşı az daha eziyordu. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan Heykel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir traktör sürücüsü, viraja sert girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada traktörün arkasında bağlı bulunan su tankeri, lift noktasından koparak yola savruldu. Hızla sürüklenen dev tanker, o esnada kaldırımda cep telefonuyla konuşarak bekleyen bir vatandaşa çarpmak üzereyken son anda devrilerek durabildi.

Korku dolu anlar kamerada

Ölümle burun buruna gelen vatandaşın yaşadığı dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; traktörün hızla kavşaktan döndüğü, arkasındaki tankerin savrularak bağlantı noktasından koptuğu ve kaldırımdaki adamın üzerine doğru sürüklendiği görüldü. Tankerin devrilirken çarpması sonucu kolundan ve omzundan hafif şekilde yaralanan vatandaş, büyük bir şok yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Bomba patladı sandım"

Kazanın ardından büyük bir korku yaşayan çevre esnafı, duydukları gürültüyle sokağa döküldü. Olay anında iş yerinde çalıştığını belirten görgü tanıklarından esnaf Halil Akdemir, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Biz içeride çalışırken 'güm' diye bir ses geldi. Ben bomba falan patladı sandım. Dışarı çıkıp baktığımızda tankerin devrildiğini gördük. Traktör çok süratliydi, kavşağa hızlı girmesi ve dönüşünden belli oluyordu zaten. Hızlı girince tanker arkasından koptu ve birkaç kez takla atıp devrildi. O sırada orada duran bir vatandaş vardı, Allah'tan onu sıyırdı geçti. Adamın omzuna falan çarptı ama çok şükür ciddi bir şeyi yoktu. Trafik kurallarına uyulmaması az kalsın can alıyordu, verilmiş sadakamız varmış."

"Vatandaş son anda kaçtı"

Olayın bir diğer tanığı esnaf Ferhat Esen ise traktörün viraja kontrolsüz girdiğini ve vatandaşın saniyelerle kurtulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Büyük bir gürültü duyduk. Traktör herhalde viraja çok sert girmiş. O ara biz de tam olarak ne olduğunun farkına varamadık ama güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde traktörün sert girip tankerin devrildiğini gördük. Vatandaş son anda kaçmasa çok daha büyük bir zarar görebilirdi. Tanker koluna vurmuş galiba, çok şükür fazla bir şeyi yoktu. Allah korudu."

Meydana gelen kazanın ardından yola devrilen tanker olay yerinden kaldırılırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Kazası: Su Tankeri Devrildi - Son Dakika

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