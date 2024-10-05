Traktör Kazasında Anne Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde oğlunun geri manevra yaptığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Şerefi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (28) isimli genç evlerinin önünde traktörle geri manevra yaptığı esnada fark edemediği annesi Hanife Tanyel'e (56) çarptı. Anne Hanife Tanyel ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hanife Tanyel, Geyve Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA