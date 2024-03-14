Traktör Kazasında Sürücü Kurtarıldı

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Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Sağlık ekipleri, traktör altındaki sürücüye acısını dindirmek amacıyla serum bağladı

Uzun uğraşlar sonucu traktörün altından çıkartılan sürücü, tedavi için hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan traktör sürücüsünün ayağında ve vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.

Kaza, Gündoğdu Turizm Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Abdülrahman Çeçen'in kullandığı 07 AGE 668 plakalı arkasında römork bulunan traktörün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, traktör sürücüsü devrilen traktörün altında sıkışırken, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

Acısını dindirmek için serum bağladılar

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, traktörün altında sıkışan traktör sürücüsünü daha fazla zarar görmeden çıkarabilmek için büyük çaba harcadı. Kurtarma ekibi tarafından traktörün sıkışan sürücüsün üzerinden kaldırılması için gerekli ekipmanlar hazırlanırken, sağlık ekibi de sürücünün kolunda damar yolu açarak acısını dindirmek amacıyla serum bağladı.

Hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekibinin özverili çalışmaları sonucunda traktörün altındaki sürücü, daha fazla zarar görmeden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsünün ayağında ve vücudunda kırıklar olabileceği, bilincinin açık olduğu bildirildi.