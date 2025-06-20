Çorum'un Kargı ilçesinde el freni çekilmeyen traktör, şarampolde takla attı.
Kaza, Kargı ilçesi Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram K. arazide otlattığı hayvanlarının yanına gittiği traktöründen el frenini çekerek uzaklaştı. El freni çekilmeden bırakılan traktör, hareket ederek şarampolde takla attı. Kazada traktör kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. - ÇORUM
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