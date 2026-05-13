Traktör Tırla Çarpıştı: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Tırla Çarpıştı: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

13.05.2026 08:39
Hatay'da traktör tırla çarpıştı, 80 yaşındaki sürücü Mehmet Reşat Yakar hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Reşat Yakar yönetimindeki 31 ND 293 plakalı traktör, sola manevra yaptığı esnada tırla çarpıştı. Tırın arkadan çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kaybedilen traktör, başka tıra çarparak tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü Yakar, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşındaki traktör sürücüsü Yakar, kurtarılamadı. - HATAY

Kaynak: İHA

