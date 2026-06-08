Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, Bir Yaralı
08.06.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesine bağlı Kumral Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çelik (24) idaresindeki 36 KE 994 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 35-40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör sürücüsü Mustafa Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Şaban Öztürk (19) ise, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı

22:50
’’En iyi Afrikalı hakem’’ seçilmişti Somalili olması nedeniyle ABD’ye giremiyor
''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:54
Osimhen’den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 22:58:24. #7.12#
SON DAKİKA: Traktör Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.