Tren, sıkışan kamyoneti 200 metre sürükledi - Son Dakika
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Tren, sıkışan kamyoneti 200 metre sürükledi

Tren, sıkışan kamyoneti 200 metre sürükledi
12.06.2026 11:02
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Afyonkarahisar'da tren, kontrolsüz geçitte sıkışan kamyonete çarptı; ölü ya da yaralı yok.

Afyonkarahisar'da geçmeye çalıştığı kontrolsüz hemzemin geçitte ki traverse tekerleği sıkıştığı için harekete edemeyen kamyonete yolcu treni çarparken, ölen ya da yaralananın olmadığı olaydan trenin önüne alarak yaklaşık 200 metre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, Çobanlar ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir'den Konya istikametine seyir halinde olan yolcu treni, rayların yakınında hemzemin geçit üzerinde park halinde bırakılan 03 AGE 004 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, ilk temas noktasından yaklaşık 210 metre sürükleyerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaza anında kamyonetin içinde kimsenin bulunmaması ve trendeki yolcuların yara almaması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin lokomotif bölümünde hasar oluştu. Arıza nedeniyle seferine devam edemeyen tren, gerekli kontroller ve lokomotif değişimi için geri manevra yaparak Çobanlar İstasyonu'na çekildi. Hasar gören lokomotifin değiştirilmesinin ardından trenin yoluna devam edeceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, ekiplerin ilk tespitlerine göre aracın hemzemin geçitten geçmeye çalışırken traversler arasına tekerleğinin sıkıştığının ve bu yüzden hareket edemediğini belirledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tren, sıkışan kamyoneti 200 metre sürükledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sami Akman Sami Akman:
    işte böyle şeylerden kaçmak için değil mi bu kontrolsüz geçitlerle ilgili aylar aylar söyleşiler yapılıyor! kimse ne yapıyor hiç birine bak! traverse sıkıştı traverse sıkışınca tren geliyor rastlantıyla kurtuldu bari ölüm olayı gelmeden önce birisi kurtaracak mı bu işi 0 0 Yanıtla
  • Coşkun Fidan Coşkun Fidan:
    ya bu adamlar neden araç kontrol etmiyor ya hemzemin geçitte kalmış kalıp dur. çalışan bi insansan tren şoförü ne kadar stresli bi durum bu senin için iyi sonuçlandı ama her gün bu mı oluyor 0 0 Yanıtla
  • Gültekin Günhan Yıldız Gültekin Günhan Yıldız:
    ne yazık ki böyle olaylar oluyor da bu sefer şans işi insan yok demek hamdolsun çok daha kötü olabilirdi kamyon şoförü başında olsa ne olurdu bilemedim ama sistemsel sorun var bu kontrolsüz geçitler gerçekten tehlikeli yerler uzun süredir söylenen bir durum bu 0 0 Yanıtla
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