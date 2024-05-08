Trenin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trenin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yaşayan 89 yaşındaki Şükran Bayhan, demans hastası olduğu için evden ayrıldıktan sonra kömür yüklü bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Bayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli öğretmen olan Bayhan'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.05.2024 20:46  Güncelleme: 21:00
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Trenin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki Şükran Bayhan hayatını kaybetti.

İnağzı Mahallesi'nde 89 yaşındaki demans hastası Şükran Bayhan, sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Yakınlarının aramaya çıktığı yaşlı kadına, sahil yolu mevkisindeki demiryolunda kömür yüklü tren çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi yapılan Bayhan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Şükran Bayhan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinistin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trenin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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