3.Sayfa

Trenin çarptığı 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yük treninin çarptığı 89 yaşındaki Şükran Bayhan hayatını kaybetti.

İnağzı Mahallesi'nde 89 yaşındaki demans hastası Şükran Bayhan, sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Yakınlarının aramaya çıktığı yaşlı kadına, sahil yolu mevkisindeki demiryolunda kömür yüklü tren çarptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi yapılan Bayhan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Şükran Bayhan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinistin ifadesine başvurulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.