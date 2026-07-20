TRT 12 Punto Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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TRT 12 Punto Ödülleri Sahiplerini Buldu

TRT 12 Punto Ödülleri Sahiplerini Buldu
20.07.2026 02:18
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8. TRT 12 Punto ödülleri, uluslararası projelerle başarılı yapımcılara verildi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen TRT'nin senaryo geliştirme platformu 12 Punto 2026'da ödüller düzenlenen gala yemeğinin ardından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kategorisinde, Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'un "The Trap (Kapan)", Bosna Hersekli yönetmen Aida Begiç'in "Air in a Bottle (Şişedeki Nefes)" ve Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'nun "Nazife" projesi ödül kazandı."TRT Ön Alım Ödülü" kategorisinde, Mehmet Bahadır Er'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Maltepe Hikayesi", Meryem Beyza Er'in yönettiği "Öyle Değil" ile Baran Gündüzalp'in yönettiği "Bekçi, Çukur ve Diğerleri" projeleri ödüle layık görüldü.

Kabataş Erkek Lisesi'nde düzenlenen gala yemeği ve törende açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, "2019 yılında yaşama geçirdiğimiz 12 Punto geride bıraktığımız 8 yıl içinde yaklaşık 250 yapımcı ve yönetmenin film yolculuğuna ortak oldu. 12 Punto'da bugüne kadar 24 proje TRT Ortak Yapım Ödülü 24 proje TRT Önalım Ödülü 21 proje TRT uluslararası Ortak Yapım Ödülü ve 66 proje ise TRT

Kısa Film Yapım ödülü kazandı.15 Temmuz ve Filistin başlıklarına ayırdığımız bu bölümler, sinemada özgün anlatı arayışını vicdani ve toplumsal sorumluluktan ayrı düşünmediğimizin beyanıdır. Böylece bir kez daha gördük ki sinema unutturulmak isteneni hatırlatan görünmez kılanını görünür hale getiren ve insanı başkasının hakikati acısı ve mücadelesi karşısında kayıtsız kalmamaya çağıran güçlü bir anlatı ve şahitlik alanıdır. Kıymetli misafirler ekranları başındaki değerli izleyiciler, bu yıl 12 hafta 12 kutu haftası boyunca toplam 288 çalışma oturumu gerçekleştirdik. Bu yoğun programa 7 panel ve söyleşi 5 film gösterimi, iki master class ve 17 yan etkinlik eşlik etti. Şimdi ise bu kapsamlı haftanın en heyecanlı anına geldik. Birazdan finalistlerimizin büyük jüri karşısında gerçekleştirdiği proje sunumlarının sonuçlarını hep birlikte öğreneceğiz. Jürimizin değerlendirmesi ile 12 proje sizlerin huzurunda ödüllendirilecek. Kıymetli izleyicilerimize ve bu büyük organizasyonun her aşamasında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

12-19 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayan TRT'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2026 kapsamında ödüller sahiplerini buldu."TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kategorisinde ödüller, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve 12 Punto 2026 jüri üyeleri tarafından takdim edildi.TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kategorisinde, Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'un "The Trap (Kapan)", Bosna Hersekli yönetmen Aida Begiç'in "Air in a Bottle (Şişedeki Nefes)" ve Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'nun "Nazife" projesi ödül kazandı."TRT Ön Alım Ödülü" kategorisinde, Mehmet Bahadır Er'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Maltepe Hikayesi", Meryem Beyza Er'in yönettiği "Öyle Değil" ile Baran Gündüzalp'in yönettiği "Bekçi, Çukur ve Diğerleri" projeleri ödüle layık görüldü."TRT Ortak Yapım Ödülü" kategorisinde, Ercan Kesal'ın yönettiği "Aloha Prestij", Orhan İnce'nin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Yokuş Yukarı: Madde 36" ile Doğuş Algün'ün yönettiği "Sevdiğim İnsanlar" projesi ödülün sahibi oldu."TRT Proje Geliştirme Ödülü" kategorisinde, Mesut Ceylan'ın "Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Devir", Özcan Deniz'in "Fareli Ev", Seyfettin Tokmak'ın "Gökyüzü Ne Zaman Kaybolur", Cahit Kaya Demir'in "Hayatın Sırrına Ermiş Kişi" ve Hüseyin Eken'in "Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi" projesi ödül almaya hak kazandı. Tören, ödül alanların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, 3. Sayfa, Sinema, Dünya, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TRT 12 Punto Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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