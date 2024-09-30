Trump'a Suikast Girişimi Davası - Son Dakika
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Trump'a Suikast Girişimi Davası

Ryan Routh, Trump'a suikast girişimi suçlamalarını mahkemede reddetti ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

30.09.2024 20:49
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ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimiyle suçlanan 58 yaşındaki Ryan Routh, mahkemede suçsuz olduğunu savundu.

ABD'nin Florida eyaletinde 15 Eylül'de golf oynadığı sırada ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimiyle suçlanan 58 yaşındaki Ryan Routh, hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu savunan Routh, kendisine yöneltilen beş federal suçlamayı kabul etmediğini belirterek, jürili bir duruşma talebinde bulundu.

Florida'da Trump'ın bulunduğu golf sahası civarında silah sesleri duyulmuş ve kısa süre sonra Trump'ın güvende olduğu bildirilmişti. Olay sonrasında Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel kolluk kuvvetlerinin golf sahasındaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Ayrıca, olay sırasında bir Gizli Servis ajanının korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye ateş açtığı belirtilmişti.

Routh'un avukatları ise, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, delillerin yetersiz olduğunu savunarak, suçlamaların asılsız olduğunu iddia ediyor. Federal yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, duruşmanın önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Routh'un suçlu bulunması halinde ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Bu olay, seçim sürecinde Trump'a yönelik güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada da silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde silahla vurarak etkisiz hale getirmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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