Trump Hotel Önünde Patlama: Sürücü Matthew Livelsberger Hayatını Kaybetti

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ABD'de Trump International Hotel'in önünde patlayan araçta ölen sürücünün 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu açıklandı. Livelsberger'in aracı, New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar gibi Turo adlı uygulama üzerinden kiraladığı tespit edildi.

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletinde bulunan Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli aracı Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patlamıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayda hayatını kaybeden sürücünün kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Sürücünün 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu kaydedilen açıklamada, Livelsberger'ın Colorado Springs'te birden çok adreste kaydının bulunduğu aktarıldı. ABD Ordusu Özel Kuvvetleri'nin eski istihbarat operasyonu idare uzmanı olduğu belirtilen Livelsberger'ın aracı Turo uygulaması aracılığıyla kiraladığı açıklandı.

İki farklı olayda kullanılan iki araç aynı uygulamadan kiralandı

New Orleans'ın Fransız Mahallesi'nde bulunan Bourbon Caddesi'ne gelen 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar adlı saldırgan, yeni yıl kutlamaları sürdüğü sırada pikapla kalabalığın arasına dalmış ve 15 kişinin ölümüne neden olmuştu. Polis ile girdiği çatışmada öldürülen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı ve saldırıda kullandığı aracı Turo adlı uygulama üzerinden kiraladığı ortaya çıkmıştı.

Jabbar ve Livelsberger'in araçları aynı uygulamadan kiralaması ve her ikisinin de daha önce ABD ordusunda görev yapması dikkat çekti. Yetkililer, iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor. - NEW YORK