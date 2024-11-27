Trump'ın Kabinesi Bomba Tehdidiyle Hedefte - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trump'ın Kabinesi Bomba Tehdidiyle Hedefte

Trump'ın A takımındaki isimler bomba tehditleri ve sahte ihbarlarla karşı karşıya kaldı.

27.11.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın A takımında tercih ettiği birçok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ve yönetimde tercih ettiği birçok isim bomba tehdidi ve sahte acil durum ihbarlarıyla hedef alındı. Trump'ın Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiği Karoline Leavitt, dün ve bugün Trump'ın aday gösterdiği birçok ismin tehdit aldığı ve güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde cevap vererek önlem aldığını açıkladı. Leavitt, tehditlere hedef olan diğer isimlere ilişkin bilgi vermezken, "Biz Başkan Trump'ı örnek alıyoruz. Bizi yıldırmaya yönelik tehlikeli eylemler ve şiddet bizi yolumuzdan çeviremez" dedi.

Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday gösterdiği Elise Stefanik, bugün ailesiyle birlikte yaşadığı eve bomba ihbarı yapıldığını duyurdu. Stefanik, "New York Eyaleti, İlçe ve Kongre polisi derhal müdahil olarak en üst seviyeden profesyonellik örneği ortaya koydu" dedi.

"Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın yeni yönetimde aday gösterdiği isimlere yönelik bomba tehditleri ve sahte acil durum ihbarları yapıldığı ve konuyla ilgili olarak diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde hareket edildiği ifade edildi. Bir FBI sözcüsü, "Tüm potansiyel tehditleri ciddiye alıyoruz ve her zaman olduğu gibi kamuoyu üyelerini şüpheli olduğunu düşündükleri her şeyi ihbar etmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Bomba tehditlerine ilişkin olarak Trump'tan henüz bir açıklama gelmedi. Trump, 2024 başkanlık seçimi sürecinde iki suikast girişimi atlatmıştı. Trump, geçtiğimiz temmuz ayında Pennsylvania'da yaşanan bir suikast girişiminde yaralanmıştı. Cumhuriyetçi siyasetçi eylül ayında Florida'da bir golf sahasında bulunduğu sırada, gizli servis üyeleri bölgede gizlenen tüfekli bir şüpheliyi yakalamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trump'ın Kabinesi Bomba Tehdidiyle Hedefte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'ın Kabinesi Bomba Tehdidiyle Hedefte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.