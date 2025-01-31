TSK'nın Terörle Mücadelede Başarısı - Son Dakika
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TSK'nın Terörle Mücadelede Başarısı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

31.01.2025 15:31
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerine ilişkin, şunlar kaydedildi:

"10 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 7 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 60 adet misket tipi el bombası, 3 adet RPG -7 tanksavar mühimmatı, 30 bağ bombaatar mühimmatı, 286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı, 5 bin adet 7.62 mm mühimmatı, 10 bin adet 5.56 mm mühimmatı, 15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı, 6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı, 2 adet RPG -7 roketatar başlığı, 40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu, 5 adet sabit merkez telsizi, 1 adet kamera, 1 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet el dürbünü, 2 adet Dragunov dürbünü, 1 adet Doçka mühimmat doldurucusu, 1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu, çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 20 adet plastik patlayıcı, 15 adet EYP düzeneği, 5 kutu barut, çok sayıda elektrikli fünye, 4 adet termal şemsiye." - ANKARA

Kaynak: İHA

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