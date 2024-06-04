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TTK'ya ait maden ocağında göçük: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.

Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.

Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.