Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme - Son Dakika
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Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme

09.06.2026 15:26
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Pınar K. hakkında, Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili iftira ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Şişli'de 2000 yılında evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Youtuber Pınar K. hakkında, aileye yönelik iftira ve ailenin avukatına yönelik hakaret iddialarıyla dava açıldı.

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Şişli'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili yürütülen soruşturma yıllar boyunca faili meçhul olarak kalmıştı. Soruşturma dosyasına göre, Pınar K.'nin sosyal medya hesapları ve Youtube yayınlarında Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay'ı cinayetin faili olarak gösterdiği, anne ve babası Hüseyin ile Gülnur Tuğaltay'ı da olayla ilişkilendiren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine aile fertleri savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliye ulaşılamaması üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Şubat 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Aradan geçen süreye rağmen şüphelinin yakalanamadığı belirtilirken, müştekiler tarafından sunulan deliller ile kolluk tarafından hazırlanan açık kaynak araştırma tutanakları doğrultusunda hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphenin oluştuğu değerlendirilerek iddianame düzenlendi.

Öte yandan, Çağla Tuğaltay'ın anne ve babasının avukatlığını yapan Buket Gül de şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, Pınar K.'nin Youtube kanalında kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.

Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturmada da şüpheli hakkında yapılan araştırmalara rağmen yakalama işleminin gerçekleştirilemediği, bu nedenle Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Pınar K.'nin Youtube yayınında Buket Gül'e yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilerek, şüphelinin "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame ilgili mahkemelere gönderilirken, şüpheli hakkında yargılama yapılması ve cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tuğaltay Cinayetinde Yeni Gelişme - Son Dakika

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