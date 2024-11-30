Tunceli Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan Gözaltına Alındı

Görevden uzaklaştırılan ve ev hapsinde bulunan Tunceli Belediye eski Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, Pertek ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Tunceli Belediyesine kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, Pertek'te gözaltına alındığını duyurdu. - TUNCELİ
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