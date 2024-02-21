Tunceli\'de Polis Operasyonları Sonucunda 9 Şüpheli Yakalandı

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Tunceli polis ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 9 şüpheli yakalandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü 0-5 yıl, 2'si 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3'ü ifadeye yönelik, 1'i adli para cezası ile yağma, silahlı tehdit, hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, esrar elde etmek için kenevir üretme ve hakaret suçlarından aranan 9 şahıs yakalandı. Aranan şahısların sokaklarımızda gezerek halkımızın huzurunu bozmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi. - TUNCELİ