Tunceli'de Polis Operasyonları Sonucunda 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de Polis Operasyonları Sonucunda 9 Şüpheli Yakalandı

Tunceli\'de Polis Operasyonları Sonucunda 9 Şüpheli Yakalandı

Tunceli polis ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, hapis cezası bulunan, ifadeye yönelik suçlar işleyen ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalandığı belirtildi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan şahıslara izin vermeyeceklerini açıkladı.

21.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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Tunceli polis ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 9 şüpheli yakalandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü 0-5 yıl, 2'si 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3'ü ifadeye yönelik, 1'i adli para cezası ile yağma, silahlı tehdit, hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, esrar elde etmek için kenevir üretme ve hakaret suçlarından aranan 9 şahıs yakalandı. Aranan şahısların sokaklarımızda gezerek halkımızın huzurunu bozmasına asla izin vermeyeceğiz" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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