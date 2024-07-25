Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle İzne Bağlandı - Son Dakika
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Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle İzne Bağlandı

Tunceli\'de Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle İzne Bağlandı

Tunceli Valiliği, kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle mülki amir iznine bağlanması kararı aldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, belirli kanun hükümleri çerçevesinde sadece valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

25.07.2024 00:44
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Tunceli Valiliği, kent genelindeki eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle mülki amir iznine bağlanması kararı alındığını duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 25 Temmuz 2024 günü saat 00.01'den 29 Temmuz 2024 günü saat 23.59'a kadar beş gün süreyle mülki amir iznine bağlanması kararı alınmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle İzne Bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle İzne Bağlandı - Son Dakika
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