Tunceli'de Kaybolan Kişi Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Kaybolan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Tunceli\'de Kaybolan Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde türbe ziyareti yapan bir kişi, 7 saatlik yürüyüşün ardından kayboldu. Jandarma tarafından bulunamayan kişi, telefonla ulaşıldıktan sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

28.05.2024 10:24
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Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde türbe ziyaretleri gerçekleştiren bir kişi, 7 saat yürüdüğü bölgede kayboldu. Jandarmanın teyakkuza geçtiği olayda telefonla ulaşılan şahıs, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.

İstanbul'dan Tunceli'ye gelen B.B. isimli vatandaş, Nazımiye ilçesi Kılköy bölgesinde bulunan Haydar Baba türbesini ziyaret etti. Buradan Düzgün Baba türbesine geçmek isteyen şahıs, yaklaşık 7 saat yürüdü. Kaybolduğunu anlayan B.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Telefonla ulaşılan şahsın yerinin tespit edilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. 1 jandarma komando timi, 1 jandarma asayiş komando timi ve 1 jandarma arama kurtarma timi görevlendirildi. Helikopterle bulunduğu yerden alınan B.B., kontrol amacıyla ambulansa nakledilip Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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