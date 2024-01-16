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Tunceli'de kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaybolan bir kişi için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kayalıklardan düşüp yaralanan vatandaş kurtarıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişinin durumu iyi.

Tunceli\'de kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
16.01.2024 - 14:12,
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi için jandarma ve AFAD seferber oldu. Kayalıklardan düşüp yaralandığı belirlenen vatandaş, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Hozat ilçesine bağlı İn köyü mezrasında 62 yaşındaki Düzgün Yağcı isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda vatandaşa ulaşıldı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu kayadan düşerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve 6 saat boyunca kar yağışının altında bekleyen talihsiz adam, sedyeye alınarak zorlu arazide 4 saat taşındıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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