Tunceli\'de Kumar Denetimi: 4 Kişiye Cezası

07.03.2026 13:50
Tunceli'de kumar denetimlerinde 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL para cezası verildi.

Tunceli'de kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. İl merkezi ve ilçelerde 06 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri umuma açık işyerlerini mercek altına aldı. 24 ekip ve 64 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 271 şahıs sorgulandı, 36 umuma açık işyeri kontrol edildi. Yapılan kontroller sırasında kumar oynandığı tespit edilen bir işyeri hakkında işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

