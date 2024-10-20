Tunceli\'de Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Tunceli'de Keban Barajı üzerinde mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keban Barajı üzerinde meydana gelen 2 farklı olayda 4 kişi mahsur kaldı. Bunun üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - TUNCELİ