Tunceli'de otluk alanda yangın
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Ağaşenlik köyünde otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Pülümür Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Hasangazi Jandarma Karakolu personeli sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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