Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı

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Tunceli-Hozat yolu Yüceldi köyü mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, araçta sıkışan 2 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

21.07.2024 00:48
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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Tunceli- Hozat yolu Yüceldi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sık ağaçlarla kaplı alana inen ekipler, yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sedye yardımıyla ambulanslara taşıdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Hozat İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: Sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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