Tunceli'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Tunceli\'de \'Sokaklar Güvende\' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Tunceli'de yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül 2026 tarihinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele amacıyla ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda kentte faaliyet gösterdiği değerlendirilen C.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken yetkililer, sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını, çocukların ve gençlerin suç örgütlerince kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tunceli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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