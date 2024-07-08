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Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağları, Deve Çukuru yaylasında meydana geldi. Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünden Ovacık ilçesine koyunlarını yaylaya götüren Celal Takmaz, koyunlarını yaylada otlattığı esnada sağanak yağış etkili oldu. Sağanak ile birlikte çakan yıldırımın koyun sürüsüne isabet etmesi sonucu 16 hayvan telef oldu. Hayvan sayısının az olduğunu birçoğunun da telef olduğunu kaydeden Takmaz, yetkililerden yardım istedi.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.