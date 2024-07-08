Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu

Geniş Video İzle

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağları, Deve Çukuru yaylasında meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle çakan yıldırım, koyun sürüsüne isabet ederek 16 hayvanın ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparken, hayvan sahibi yetkililerden yardım talep etti.

08.07.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Dağları, Deve Çukuru yaylasında meydana geldi. Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünden Ovacık ilçesine koyunlarını yaylaya götüren Celal Takmaz, koyunlarını yaylada otlattığı esnada sağanak yağış etkili oldu. Sağanak ile birlikte çakan yıldırımın koyun sürüsüne isabet etmesi sonucu 16 hayvan telef oldu. Hayvan sayısının az olduğunu birçoğunun da telef olduğunu kaydeden Takmaz, yetkililerden yardım istedi.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Tunceli, Ovacık, Deve, Hayvan Hakları, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 21:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de sürüye yıldırım isabet etti: 16 koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement