Tunceli'de görevli trafik ekipleri, seyir halindeki aracında rahatsızlanan sürücüyü fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans gelene kadar sürücünün yanından ayrılmayan ekipler, ona yardımcı oldu.

Olay, 27 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Tunceli Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekip, yanlarında duran aracın sürücüsünün rahatsızlandığını fark etti. Ekipler hızla harekete geçerek sürücüyü araçtan indirip güvenli alana aldı ve ambulans talebinde bulundu. Sağlık ekipleri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polisler, sürücünün beyanı üzerine kullandığı ilaçları araç içerisinden bularak kendisine ulaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün, anksiyete ve majör depresyon rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdiği öğrenildi. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi.