Tunceli'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın köylülerin müdahalesiyle söndürüldü

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yıldırımın düştüğü otluk alanda yangın çıktı. Köylülerin erken müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta, Akçapınar ve Payamdüzü köyleri üçgenindeki arpa ve buğday ekili bölgeye yine yıldırım düştü. Alevleri gören köylüler, yangın yerinin çevresini pulluk marifetiyle, traktörle sürerek yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Alevleri gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını görenlerin tahminlerine göre, yaklaşık 50 dönüm ekili arazi zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangınla jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan aynı bölgeye geçtiğimiz hafta da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkmıştı. - TUNCELİ