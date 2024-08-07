Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de dün öğleden sonra çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

07.08.2024 19:11
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Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de dün öğleden sonra çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ağustosta tarihinde Tunceli Nazımiye ilçesi Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınına, araç yolu olmaması nedeniyle jandarma helikopterleriyle müdahale edildi. 6 JÖH timi, 2 jandarma asayiş komando Timi, 2 jandarma istihbarat ve güvenlik timi ile Orman İşletme Müdürlüğünden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı" denildi.

Kaynak: İHA

Tunceli, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'deki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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