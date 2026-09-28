Tunceli Mazgirt\'te kırsal alandaki yangın rüzgarla yayıldı, ekipler müdahale ediyor

Tunceli Mazgirt'te kırsal alandaki yangın rüzgarla yayıldı, ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Mazgirt'teki Temürtaht köyü bölgesinde kırsal alanda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kırsal alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Temürtaht köyü bölgesindeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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