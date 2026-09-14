Tunceli Nazımiye'de orman yangını, sarp arazi nedeniyle havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Tunceli Nazımiye'de orman yangını, sarp arazi nedeniyle havadan müdahale sürüyor

Tunceli Nazımiye\'de orman yangını, sarp arazi nedeniyle havadan müdahale sürüyor
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Çakaran Vadisi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vadinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle bazı noktalara karadan ulaşılamazken, söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Bostanlı ile Dallıbahçe köyleri arasında bulunan Çakaran Vadisi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, vadinin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yangının etkili olduğu bazı noktalara karadan ulaşmakta güçlük yaşandığı öğrenildi. Karadan yürütülen çalışmalara destek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli Nazımiye'de orman yangını, sarp arazi nedeniyle havadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Nazımiye'de orman yangını, sarp arazi nedeniyle havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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