Tunceli Valisi: 40 yıl sonra terörist unsur bulunmamaktadır

Tunceli'nin ülkenin en güzel illerinden biri olduğunu belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Belki ilk 3'e girebilecek kadar güzel bir yer. Fakat insanımız bunu keşfedememiş. Neden çünkü burada huzur ortamı maalesef yoktu. 40 yıl sonra o ızdıraplardan, zorlu dönemden sonra şu an ilimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır" dedi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 40 yıl süren zorlu dönemin ardından şu anda kentte herhangi bir terörist unsur bulunmadığı söyledi. Dağlarda, taşlarda huzur olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, herkesi Tunceli'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.
Tunceli'nin terörden çok muzdarip olduğunu gerek insanların gerekse devletin büyük gayret ve fedakarlık gösterdiğini aktaran Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ben de şu anda Tunceli valisiyim. Ama bundan 22 yıl önce burada askerlik görevimi ifa ettim. İki dönem arasındaki en temel fark insanların artık yüzünün gülüyor olması. 1990'lı, 2000'li yıllarda hem kamu hizmeti veren hem de kamu hizmeti gören herkesin yüzünde bir gerginlik vardı. Devletin temel amacı emniyeti, huzuru tesis etmektir. Eğer bu görev yerine getirilemiyorsa bu olağanüstü tedbirlerle, anayasanın verdiği yetkilerle bunu yerine getirmek gerekir. Hak ve özgürlükler bir nebze de olsa kısıtlanmak durumunda kalır. Bir yandan bu durum bir yandan dağlarda güvenlik ortamının olmaması münasebetiyle vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı çekti. Geçenlerde orta yaşın üzerinde bir vatandaşımız, 'Allah razı olsun sayım valim, 35 yıldır babamın mezarını ziyaret edemiyordum. Devletimizin sayesinde artık gelebiliyorum' dedi. Bu huzur ortamını ilimize gelen araç sayısından, yerli, yabancı turist sayısından da anlayabiliriz. Burası Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Belki ilk 3'e girebilecek kadar güzel bir yer. Fakat insanımız bunu keşfedememiş. Neden çünkü burada huzur ortamı maalesef yoktu. 40 yıl sonra o ızdıraplardan, zorlu dönemden sonra şu an ilimizde herhangi bir terörist unsur bulunmamaktadır. Tabi bu bir fotoğraf. Biz bu fotoğrafın devam etmesi yönünde kolluk kuvvetlerimizle beraber bütün çabayı 7 gün 24 saat esaslı olarak devam ettireceğiz. İnşallah bir sıkıntı olmaz olursa da çok fazla uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle dağlarımızda, taşlarımızda hepsinde huzur var" şeklinde konuştu.
Motosiklet tutkunu olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli bunun virajları ve dağlarıyla ideal bir yer. Bundan 10,20,30 sene önce görüntü şuydu. Bırakın valiyi devletin memurlarının intikali bile helikopterlerle, zırhlı araçlarla, konvoylarla sürekli durdurularak yapılıyordu. Şimdi ben ilin valisi olarak bırakın helikopteri, zırhlı aracı, kaportası olmayan bir araçla veya motosiklete o eskinin korkulu ilçelerine çok rahat boş vakitlerimde stres atmak için motosikletimle gazlayabiliyorum" diye konuştu.
Yaşanan terör olayları nedeniyle vatandaşların Tunceli'yi eksik bilmesinin doğal olduğunu dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Çünkü Tunceli'yi haberlerden, patlayan bombalardan, Necmettin Hoca'nın katledilmesiyle, öğretmenlerimizin şehit edilmesiyle, EYP'lerin patlamasıyla tanıdılar. Bu hala hafızalarda bir kısımda saklı kalıyor. Bunlar olmadı mı oldu ama bunlar geçmişin hatıraları. Şimdi yeni hatıralar eklemek istiyoruz. Tunceli huzur, güvenlik, asayiş ortamı tesis edildiği sürece Türkiye turizminin gülen yüzü olacaktır. Bu imaj yavaş yavaş buharlaşmakta. Buraya gelen insan ve
turist sayısı artmaktadır. Biz de vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Buradaki el değmemiş güzellikleri, muhteşem florası, faunasıyla tanıştırmak ve buluşturmak istiyoruz. Kendilerini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli Valisi: 40 yıl sonra terörist unsur bulunmamaktadır - Son Dakika
Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, iki aylık süreçte 748 bin 683 kişi sorgulandığını ve asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
Ankara'da yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartman, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerden sızan duman sebebiyle 2 kişi hastaneye kaldırılırken, bina sakinleri ise ölümden döndüklerini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçlerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğu Gina Mercimek'i öldürerek su kuyusuna atan 2 zanlının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 26 Nisan'a erteledi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma sonucunda güvenlik görevlisine bıçakla saldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Tokat-Niksar yolunda meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kamyonun direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Kazada yaralananlar hafif şekilde yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
Ümraniye ilçesinde yüzde elli zihinsel engelli bir genci darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?